Jonathan David attendu en Liga

Turin, c’est fini. Selon les informations de Marca , Jonathan David devrait débarquer à l’Atlético de Madrid et faire la découverte du championnat espagnol. Sous contrat jusqu’en 2030 avec la Vieille Dame, le joueur de 26 ans s’apprête à revêtir la tunique des Colchoneros en prêt avec option d’achat.

Avec ou sans Julian Alvarez ?

Englué dans le feuilleton Julian Alvarez après la manifestation des envies de départ du joueur argentin pour le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid semble en tout cas avoir mis la main sur un attaquant, alors qu’Alexander Sorloth pourrait faire le chemin inverse.…

MB pour SOFOOT.com