Jonathan Clauss : "Entre monter en Bundesliga et pouvoir rejouer au foot, j'ai choisi"

Formé à Strasbourg, Jonathan Clauss a gravi les échelons un à un, passant notamment par Raon-l'Étape, Avranches et Quevilly. Puis, en août 2018, l'Alsacien a franchi le Rhin pour exploser avec l'Arminia Bielefeld, avec lequel le milieu de terrain de 28 ans est devenu un titulaire indiscutable et ne vise rien d'autre qu'une montée en Bundesliga. Enfin ça, c'était avant le confinement, évidemment. Entretien.

"Je joue le plus souvent à la console en ligne, c'est une manière de garder contact avec tout le monde, avec mes potes de Strasbourg ou mes anciens coéquipiers de Quevilly. Parfois, on ne joue même pas, on pose juste le casque sur les oreilles et on discute entre nous."Jonathan Clauss

C'est toujours le cas. Un petit message ou un appel avant que j'aille au foot. Parfois, c'est juste pour dire. Ma mère, c'est une lève-tôt, elle m'écrit vers 5-6 heures ! Du coup, je la rappelle souvent quand moi, je me réveille.On est légèrement en retard par rapport à la France. Ça a commencé il y a trois semaines et avec la fermeture des frontières, le club ne nous a pas donné d'attestations pour qu'on puisse rentrer chez nous. Donc là, je suis tout seul dans mon appartement. Ma copine qui vit à Strasbourg voulait me rejoindre, mais c'était trop compliqué. De toute façon, pour le bien de tous, c'est mieux de rester chacun chez soi.De ce que j'ai pu observer, oui, tout le monde porte un masque dans la rue et respecte les distances de sécurité, hormis une petite minorité qui essaye de franchir les limites, évidemment. Mais quand tu vas au supermarché, tu vois que les gens sont beaucoup plus disciplinés qu'en France. Quand je vois qu'il y a des pénuries de pâtes ou que certains se jettent les uns sur les autres pour des rouleaux de papier toilette, ça me rend dingue.Je m'ennuie énormément ! Enfin... j'essaie quand même de faire en sorte que ça aille. La plupart du temps, je joue à la console, àet à