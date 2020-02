Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jon Jones conserve son titre de justesse, Shevchenko s'impose par TKO Reuters • 09/02/2020 à 09:59









Jon Jones conserve son titre de justesse, Shevchenko s'impose par TKO par Hugo Chalmin (iDalgo) Le champion s'est fait peur mais il a conservé son titre. Jon Jones a gardé sa ceinture des poids lourds-légers en s'imposant par décision unanime face à Dominick Reyes dans la nuit de samedi à dimanche au Toyota Center de Houston. En main event de l'UFC 247, Bones, malmené par son challenger durant les trois premiers rounds, a fait le nécessaire aux yeux des juges dans les deux dernières reprises pour s'adjuger sa 13ème défense de titre. Il bat ainsi le record de Georges St-Pierre. Le combattant de 32 ans en a profité également pour signer un 18ème succès consécutif dans l'Octogone. En préambule de cet affrontement, Valentina Shevchenko, la championne des poids mouches, était opposée à Katlyn Chookagian. Cette dernière n'a pas fait le poids face à la puissance de la Péruviano-kirghize. Celle que l'on surnomme "Bullet" a l'emporté par TKO (KO technique) au troisième round. À noter également la victoire par KO dès la première reprise de Justin Tafa sur Juan Adams et le succès à la décision de Derrick Lewis contre Ilir Latifi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.