Jokic trop fort pour le Jazz, 12ème victoire d'affilée pour Toronto par Hugo Chalmin (iDalgo) Avec neuf matchs au programme la nuit dernière, la NBA a offert son lot de surprise. À commencer par ce choc de la conférence Ouest entre Utah et Denver. Alors que les Nuggets ne comptaient que sept joueurs sur la feuille de match, ils se sont imposés 98-95 chez le Jazz. Et l'homme de cette rencontre s'appelle Nikola Jokic. Auteur d'un monstrueux triple double à 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives, le pivot serbe a largement pris le dessus sur Rudy Gobert (16 points, 14 rebonds). C'est lui qui offre la victoire à son équipe dans les dernières secondes de la partie. Du côté de l'Est, Toronto est revenu de nulle part pour finalement arracher un 12ème succès consécutif. Après avoir été menés de 19 points, les Raptors ont réalisé un come-back incroyable pour disposer des Pacers sur le score de 118-119. Poussés par une Scotiabank Arena en fusion, les champions en titre ont infligé un 10-0 en fin de match avant qu'Ibaka ne vienne inscrire la panier décisif. La franchise canadienne consolide sa deuxième place de la conférence Est. Parmi les autres rendez-vous de la nuit en NBA, les Pistons assurent à la maison contre Phoenix (108-116), Boston gagne au TD Garden face au Magic (100-116) d'un Evan Fournier à 26 points, les Nets explosent Golden State (88-129), les Hawks repartent du Minnesota avec la victoire (127-120), OKC dispose des Cavaliers (103-109), les Grizzlies mangent Dallas (121-107) et les Clippers impressionnent à domicile contre le Heat (111-128).

