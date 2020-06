Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson et Macron rendent hommage aux résistants à Londres Reuters • 18/06/2020 à 07:47









JOHNSON ET MACRON RENDENT HOMMAGE AUX RÉSISTANTS À LONDRES LONDRES (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, rendront hommage jeudi à quatre hommes ayant joué un rôle majeur dans la résistance française durant la deuxième guerre mondiale lors d'une cérémonie à Londres. Pour son premier voyage hors de France depuis le début de l'épidémie de coronavirus en mars, Macron parlera avec Johnson de la manière dont leurs gouvernements ont géré la crise sanitaire. Le Brexit sera aussi certainement évoqué, alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne doivent encore trouver un accord avant le 31 décembre. La visite de Macron marque le quatre-vingtième anniversaire de l'appel à la nation du général De Gaulle peu après l'invasion de la France par les nazis. Le Royaume-Uni profitera de la cérémonie pour remettre des décorations à quatre anciens résistants, Edgard Tupet-Thome, 100 ans; Daniel Cordier, 99 ans; Hubert Germain, 99 ans, et Pierre Simonet, 98 ans. Ils sont les quatre derniers détenteurs vivants de la Croix de la Libération, une décoration remise par De Gaulle à 1.038 hommes et femmes s'étant illustré dans la lutte pour la libération de la France. (Estelle Shirbon; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.