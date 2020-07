Johnny Hallyday: la bataille de l'héritage

Johnny Hallyday, le 19 avril 2016, à Hollywood ( AFP / VALERIE MACON )

Rappel des principales étapes de la bataille judiciaire et médiatique autour de l'héritage de Johnny Hallyday, qui opposait depuis février 2018 sa veuve Laeticia à ses aînés, Laura et David.

Le patrimoine de Johnny Hallyday - mort le 5 décembre 2017 à 74 ans - représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros.

- Testament contesté -

Le 12 février 2018, Laura Smet et son demi-frère David Hallyday déposent un recours devant la justice française pour contester les modalités de succession de leur père, rédigées en Californie. Ils estiment que son testament les "déshérite", ce qui est interdit en droit français, et demandent "que la succession soit soumise aux règles de dévolution légales" en France.

Laeticia exprime son "écœurement de l'irruption médiatique" autour de la succession.

Le 16, Laura affirme via ses avocats que "la vérité des chiffres sera bientôt établie par la justice". Des documents, produits la veille par RTL et Le Point, avaient fait état de donations du chanteur à ses deux aînés, ainsi que d'un versement mensuel à sa fille aînée, raison pour laquelle il les aurait écartés de son héritage.

Le lendemain, Laura et David intentent une action en référé pour obtenir le gel du patrimoine de leur père.

- Les soutiens se mobilisent -

Eddy Mitchell, parrain de Laura, lui apporte son soutien, ne comprenant pas "que l'on puisse déshériter ses enfants". Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Brigitte Bardot ou Hugues Aufray abondent dans ce sens.

Du côté de Laeticia, Jean Reno - parrain de Jade, une des deux filles adoptées par Johnny et Laeticia Hallyday avec Joy - défend celle "qui a partagé (sa) vie pendant 23 ans et fut à ses côtés jusqu'aux tous derniers moments".

Laeticia est aussi soutenue par la chef étoilée Hélène Darroze, marraine de Joy, Jean-Claude Camus, ancien producteur de Johnny, ou le cinéaste Claude Lelouch.

- Les mères s'en mêlent -

Sylvie Vartan, mère de David, déclare qu'elle ne pensait pas son ex-mari capable d'avoir pu "renier son sang et son histoire" et déshériter "de son plein gré" ses deux aînés.

Nathalie Baye juge que Laura, sa fille, et David "sont niés dans leur filiation artistique". "Johnny aimait ses enfants, David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère", dit-elle.

Laeticia riposte le 11 avril dans une longue interview au Point: "On me vole mon deuil. On me roue de coups".

- Gel d'une partie du patrimoine -

Le 13 avril, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, saisi en référé, ordonne le gel des propriétés immobilières de Johnny Hallyday en France et de ses droits d'auteur.

Le tribunal refuse en revanche d'accorder à Laura et David le droit de regard qu'ils réclamaient sur l'album posthume de leur père.

Le 18 décembre, le TGI de Paris ordonne le gel de 37,5% des royalties dues par les maisons de disque Sony, Universal et Warner sur les ventes d'album, dont le dernier, qui enregistre des ventes record.

- Justice française compétente -

Le 28 mai 2019, la justice française se déclare compétente pour trancher le litige sur l'héritage. Laeticia fait appel.

Son avocat révèle que l'ancienne épouse de Johnny Hallyday a déposé en mars une demande de nationalité américaine, tout en voulant conserver la nationalité française.

Le 15 octobre, elle renonce à faire appel du jugement qui consacre la compétence des tribunaux français.

- Accord entre Laeticia et Laura -

Le 3 juillet 2020, Laeticia annonce avoir "trouvé un accord définitif" avec Laura Smet, sans en préciser les détails.

Dans la foulée, David Hallyday annonce se désister de toute action en justice.

"Nous nous réjouissons de cet accord (...). Plus simplement nous ne demandons rien et dès lors qu'il y a cet accord, nous nous désistons de toute action", indique son avocat.

