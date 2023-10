information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 10:22

John Textor vire encore un entraîneur

Laurent Blanc va pouvoir monter un club.

Trois semaines après le limogeage du Président à l’OL, John Textor a remis ça, de l’autre côté de l’Atlantique. L’Américain a en effet remercié Bruno Lage, 47 ans. L’ancien coach des Wolves et de Benfica a tout fait pour mériter cela, puisqu’il est leader du Brasileirão (7 points d’avance sur Red Bragantino après 25 journées). En vérité, le Portugais était bel et bien en train de perdre le fil, après trois défaites de rang et un nul, lundi, qui ternissent son bilan (4 victoires, 7 nuls, 4 défaites).…

AHD pour SOFOOT.com