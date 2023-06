John Textor : « Les Saoudiens veulent tout »

John Textor découvre visiblement le monde du football.

Le nouveau président de l’Olympique lyonnais, qui est par ailleurs propriétaire de Botafogo et actionnaire de Crystal Palace, voit d’un mauvais oeil l’appétit des clubs saoudiens sur ce mercato. Sur la chaîne Youtube « Canal do TF », l’Américain a poussé son coup de gueule : « Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous allons voir ce qu’il se passe non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football. » …

JB pour SOFOOT.com