John Textor : « J'ai demandé à Laurent Blanc d'arrêter les polémiques »

« Je vous demande de vous arrêter. »

Avant-dernier de Ligue 1 après trois journées, avec une équipe boiteuse et un Laurent Blanc morose, l’Olympique lyonnais vit un début de saison cauchemardesque. Le président de l’OL John Textor a donc pris la parole auprès de plusieurs médias, dont L’Equipe et Le Progrès , pour remettre les points sur les i. Le boss maintient l’objectif d’une qualification en Ligue des champions, et appelle ses troupes à davantage d’unité. « (Laurent Blanc) dit qu’il a besoin de joueurs, et je le comprends , confie-t-il. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques. Il doit faire son travail d’entraîneur, c’est tout ce que j’attends de lui. » …

QB pour SOFOOT.com