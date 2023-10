John Textor : « Il n’y a pas de risque de relégation »

La maison brûle et certains regardent ailleurs.

Alors que l’Olympique lyonnais est au plus mal, dernier de Ligue 1 après sa défaite face à Clermont, John Textor est venu prendre la parole au micro de Prime Video. « Notre équipe est trop bonne par rapport à ce que l’on fait, on ne devrait pas être à l’endroit où l’on est , a assuré le patron rhodanien. Ça paraît fou de parler de relégation. Il n’y a pas de risque de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre. Notre capitaine a dit il y a quelques semaines qu’on paie cher chaque petite erreur. Je me fais du souci par rapport à ça, mais je crois en notre entraîneur, notre équipe. » …

TB pour SOFOOT.com