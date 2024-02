John Textor a bien tenté de faire revenir Karim Benzema à l’OL

À Lyon, la queue entre les pattes.

Karim Benzema vit un moment difficile en Arabie saoudite dans le club d’Al-Ittihad. Entre non-sélection au stage de mi-saison, retour retardé à l’entraînement et volonté de départ, son expérience dans le Golfe ne fait pas rêver. L’Olympique lyonnais, le club de ses débuts, a tenté de le sauver en le faisant revenir près du Rhône, ce qu’a confirmé John Textor en conférence de presse ce vendredi. « Par le passé, j’ai déjà été confronté à cette situation, on avait 1% de possibilité d’aller chercher quelqu’un comme Benzema. Mais si on n’est pas attentifs à ces situations spéciales, où les planètes peuvent s’aligner et où on peut récupérer un talent inattendu, je ne fais pas mon job, a confié le PDG d’Eagle Group. Je savais qu’ils avaient un problème avec le joueur, je ne connaissais pas les raisons. On a eu des discussions avec le club. Mais rien n’en est sorti. Si j’ai la chance et l’occasion de profiter de circonstances uniques pour réaliser l’impossible en tant que propriétaire, alors je tente ma chance. » Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Ittihad, Karim Benzema devra donc rester dans son club, sous les ordres de Marcel Gallardo jusqu’à la fin de son contrat.…

QF pour SOFOOT.com