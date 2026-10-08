John Patrick : « Être au Real Madrid à 9 ans ne garantit pas d’y arriver »

John Patrick : « Être au Real Madrid à 9 ans ne garantit pas d’y arriver »

Passé par la formation du Real Madrid, lancé chez les pros à Getafe et désormais installé à Reims, John Patrick a grandi en Espagne avec l’Irlande au cœur. Le milieu de 23 ans revient sur ses premiers rêves, son choix de sélection et son départ pour la France, où il veut désormais aider le Stade de Reims à retrouver la Ligue 1.

Un Irlandais qui choisit le foot plutôt que le rugby, c’est plutôt rare. Quand as-tu tapé dans le cuir pour la première fois ?

C’est venu de mon père, qui a toujours beaucoup aimé le football. À la maison, ça faisait partie du quotidien : il regardait beaucoup de matchs et y jouait. J’étais petit, mais j’avais à peu près toujours un ballon à portée de main, et puis à l’école, avec mes amis, on jouait dès qu’on en avait l’occasion.…

Propos recueillis par Suzanne Wanègue, à Reims pour SOFOOT.com