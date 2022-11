John Herdman, le héros du Canada

Sélectionneur star d'un Canada qui participe à son premier Mondial depuis 1986, John Herdman est un ovni fascinant dans le monde des entraîneurs de football. Portrait d'un coach pour qui les joueurs sont prêts à foncer dans un mur.

Une main posée sur le genou, l'autre serrée autour d'une épée, Atiba Hutchinson sourit à son groupe de potes. Puis, au milieu du cercle dessiné autour de lui par une bonne trentaine de types en survêtement, le sage aux 99 sélections avec le Canada se lance :Une fois son discours prononcé, Hutchinson, 39 ans, se relève et plante l'épée tenue dans le rond central du stade Ahmad-ben-Ali d'Al Rayyan. Cette scène, le groupe canadien la répète depuis des mois et des mois. Sur cette épée enfoncée dans le gazon, il est écrit des mots en latin -(Peur de rien) - et un "Qatar 2022", représentant, selon le chef de ce clan, John Herdman,et sa volonté de. L'histoire raconte qu'au cours des derniers mois, les Canadiens n'ont été empêchés de le faire qu'une seule fois, au Costa Rica, où les douanes ont refusé de faire entrer le glaive dans le pays. Évidemment, ce jour-là, lesont été battus (1-0)., soufflait Jonathan Osorio mercredi soir, moins d'une heure après le premier match de son pays dans un Mondial depuis 36 ans. Pas de miracle, pourtant : malgré l'épée et malgré surtout un match où on l'aura vu rentrer avec audace dans le lard d'une Belgique retournée par un pressing couillu, le Canada a été battu (1-0) lors de son entrée en lice au Qatar. Une image est pourtant restée dans toutes les têtes : celle de Herdman à son tour au centre de ses hommes, mimant un message clair., sourit Samuel Piette, le capitaine du CF Montréal, passé au début des années 2010 par le centre de formation du FC Metz.