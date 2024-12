John Galliano annonce son départ de Maison Margiela

Le créateur de mode britannique John Galliano à New York, le 12 octobre 2017 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DIMITRIOS KAMBOURIS )

Le Britannique John Galliano, créateur star, fantasque et controversé, a annoncé mercredi sur Instagram son départ de Maison Margiela, dont il était le discret directeur artistique depuis dix ans.

"Aujourd'hui est le jour où je dis au revoir à Maison Margiela", a-t-il écrit, sans en dire plus sur la suite de sa carrière.

"Les rumeurs... Tout le monde veut savoir et tout le monde veut rêver. Quand ce sera le moment, tout sera révélé", a-t-il ajouté, alors que le milieu de la mode bruisse depuis des mois sur son avenir.

John Galliano a dit "sa gratitude à sa famille de la mode pour ce moment créatif" qui lui a "sauvé la vie" et pour ce "cocon que nous avons créé ensemble".

Le créateur, considéré comme l'un des plus brillants de sa génération, avait été évincé de chez Dior en 2011 après une altercation où, ivre, il avait lancé des injures antisémites à des clients d'un bar parisien. Six mois après son licenciement, il avait été condamné en justice à 6.000 euros d'amende avec sursis.

Après une descente aux enfers de trois ans et demi et une cure de désintoxication, répétant n'être ni raciste ni antisémiste, il avait trouvé refuge dans la discrète Maison Margiela, qui l'a nommé directeur artistique.

Dans sa publication sur Instagram mercredi, il répète être "sobre depuis 14 ans" et rend hommage à Renzo Rosso, propriétaire de groupe OTB qui détient Maison Margiela: "Le cadeau le plus précieux qu'il m'a fait a été de me redonner l'opportunité de trouver, encore une fois, ma voix créative alors que je l'avais perdue".

Son défilé de janvier 2024 avait ému aux larmes les 250 spectateurs avec sa collection "Artisanal", exhubérante, inspirée par le Paris "fin de siècle".