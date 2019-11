Ce 31 octobre, à Westminster, il n'y a pas foule. Une poignée de parlementaires s'affairent de part et d'autre d'une Chambre des communes bien vide quand John Bercow, d'un ton apaisé et d'une voix délicate, assène avec émotion le dernier « order » de sa carrière à un public épars qui ne semble pas l'entendre. La veille, la salle bondée lui avait rendu un vibrant hommage par l'intermédiaire des chefs de parti, parmi lesquels un très inspiré Boris Johnson. Mais, à ce moment précis, celui qui fut le speaker du Parlement britannique pendant plus de dix ans délaisse sa robe, seul élément de la tenue traditionnelle qu'il ait conservée après l'abandon de la perruque dès son élection. Plus jeune parlementaire à avoir accédé à la fonction centrale et prestigieuse de président de la Chambre des communes à l'âge de 46 ans, ce conservateur à la voix de stentor et aux cravates criardes a joué un rôle décisif dans la tenue des tumultueux débats de ces dernières années, inflexible (trop, diront certains) face aux gouvernements et aux Premiers ministres successifs, privilégiant l'expression du Parlement.Lire aussi Deux ans en enfer : histoire secrète du BrexitSpeaker, conservateur et remainerDébut novembre, délesté de son habit noir et de l'impartialité qui, pendant dix ans, a été sa seule et unique ligne directrice, c'est à la presse internationale que John Bercow décide de s'adresser et d'offrir, enfin, son opinion. Car quoi qu'aient...