Johannes Boe impérial, Quentin Fillon-Maillet deuxième par Samuel Martin (iDalgo) Deux semaines après les Championnats du Monde d'Antholz, les biathlètes étaient de retour pour la suite de la Coupe du Monde du côté de Nove Mesto pour le sprint. Une fois n'est pas coutume, Johannes Boe s'est imposé au terme d'une course parfaite. A 10/10 sur le pas de tir tout comme Quentin Fillon-Maillet, le Norvégien s'est montré beaucoup plus rapide sur la piste que le Tricolore qui doit se contenter de la deuxième place. Le podium est complété par le frère ainé de la famille Boe, 0 faute pour lui également. Malgré une belle 6e place, le grand perdant du jour n'est autre que Martin Fourcade, porteur du maillot rouge de leader du classement général. Avec une erreur, il perd des secondes et des places précieuses dans la course au Globe de cristal. A l'arrivée, quatre Français terminent dans le top 10 puisque Simon Desthieux et Emilien Jacquelin achèvent l'épreuve à la 8e et 10e position. Une performance à renouveler dès demain lors du relais, à suivre à partir de 17h.

