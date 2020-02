Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johannes Boe impérial, Fillon Maillet et Jacquelin sur le podium ! Reuters • 23/02/2020 à 16:32









Johannes Boe impérial, Fillon Maillet et Jacquelin sur le podium ! par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est un Johannes Boe impérial qui s'est présenté dimanche après-midi à la dernière épreuve de ces Mondiaux d'Antholz. Le Norvégien, toujours sans le moindre succès avant la course, s'est imposé lors de la mass start. Le biathlète de 26 ans remporte là le dixième titre de champion du monde de sa carrière. Auteur d'un 20/20 au tir, il a devancé de 42 secondes Quentin Fillon Maillet. Juste derrière le Franc-Comtois, c'est Emilien Jacquelin qui est venu arracher la troisième place. Ce dernier a lutté avec Tarjei Boe avant de lui voler la médaille de bronze dans le sprint final. En plus de deux Français sur le podium, Simon Desthieux s'est emparé d'une superbe cinquième place. Seul petite déception côté tricolore, la septième place de Martin Fourcade avec trois fautes au tir. Le natif de Céret conserve malgré tout sa première place au classement de la Coupe du Monde. Après ces Mondiaux d'Antholz, les biathlètes se retrouveront le 5 mars à Nove Mesto, en République tchèque.

