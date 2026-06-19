Johan Manzambi, la Suisse a un incroyable talent

Auteur d'une saison de très haut niveau en Bundesliga avec Fribourg, Johan Manzambi, double buteur, a totalement changé le visage de la Nati face à la Bosnie-Herzégovine (4-1). Une nouvelle preuve que le futur du football mondial sera aussi avec lui.

Résumons : nous sommes à la 71 e minute de ce Suisse-Bosnie toujours autant indécis entre deux équipes qui veulent la victoire, et donc la qualification pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde. Moment choisi par Murat Yakin pour faire entrer Johan Manzambi à la place de Dan Ndoye. Le joueur de Fribourg est donc resté vingt minutes sur le terrain. Bilan : le but libérateur pour délivrer tout un pays (et de quelle manière !) trois minutes après son entrée ; ultime passeur sur l’action qui mène au carton rouge logique de Tarik Muharemović, à l’origine de l’action du 2-0 signé Vargas (84 e ) ; un nouveau but juste avant le temps additionnel pour clore définitivement les débats.

Embed x.com…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com