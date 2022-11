Johan Hamel, le goût des autres

Le 13 novembre dernier, Johan Hamel officiait comme assistant à la vidéo lors de PSG-Auxerre (5-0). Deux jours plus tard,est décédé d'un arrêt vasculaire cérébral foudroyant lors d'un entraînement. Deux jours avant, il Dans l'arbitrage, comme en dehors, l'Héraultais de 42 ans laisse derrière lui l'image d'une personne passionnée, fidèle et, surtout, qui aimait le contact avec autrui.

Réveillon, aéroport et maillot de Tours

De mémoire d'habitant de Clermont-l'Hérault, on ne se souvient plus trop de la date de ce déplacement à Cabestany en R2, en 2003. Ni même du score. En revanche, le nom de l'arbitre n'a pas été oublié : Johan Hamel. Jean-Paul Aubert, vice-président de La Clermontaise narre la suite :Cet engagement, pris entre deux sandwichs triangles, a beau avoir duré dix-neuf ans, le plus grand dévouement de Johan Hamel reste l'arbitrage . Originaire de Nîmes, Philippe Malige le connaît depuis plus de 20 ans entre les stages, les réveillons et des matchs partagés ensemble.Philippe Malige a vu son ami gravir les échelons jusqu'au monde professionnel où il sera arbitre principal de 135 rencontres de Ligue 1 et 85 de Ligue 2, dont vingt-cinq d'Angers, club le plus souvent croisé. Il alterne encore le présent et le passé pour évoquer l'arbitrage de celui qui résidait à Jacou :

