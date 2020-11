Joffrey Cuffaut : "J'ai dû payer les pizzas pour tout le monde"

Auteur d'un quadruplé à Toulouse pour donner la victoire à son équipe (4-5), le capitaine du VAFC Joffrey Cuffaut est toujours sur son petit nuage. Premier défenseur de l'histoire de la Ligue 2 à inscrire quatre buts dans le même match, le latéral droit de 32 ans revient sur cet exploit majuscule. Entretien avec un homme forcément occupé.

"On est passé par toutes les émotions, et à la fin du match, j'étais soulagé d'avoir gagné, plus qu'occupé à savourer ma propre performance."

Pour moi, ça va. La partie communication du club, qui fait le lien entre les médias et moi, essaie d'étaler un peu les rendez-vous chaque jour. Mais forcément, depuis une semaine, les sollicitations sont beaucoup plus importantes que d'habitude. Dans les bons moments, c'est important d'accorder du temps et de partager mon ressenti avec tous ceux qui suivent le foot. Avec le contexte actuel, avoir un peu de sourire fait du bien.J'ai mis du temps. À la base, je ne suis pas attaquant et je n'ai pas l'habitude de marquer des buts. Quand j'en mets un, je suis déjà content. Alors, quatre... C'était un peu particulier, car c'était un match à rebondissements. On est passé par toutes les émotions, et à la fin du match, j'étais soulagé d'avoir gagné, plus qu'occupé à savourer ma propre performance.Quelques jours. Dans le week-end, j'ai reçu beaucoup de sollicitations et de messages de félicitations. Mes anciens coachs, mes actuels ou anciens coéquipiers, la famille... À ce moment-là, on se rend compte de la qualité de la performance.C'est une