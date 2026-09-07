Joey Barton passera Noël en prison

Pas de mercato pour le FC Prison. Comme le rapporte The Telegraph , Joey Barton passera Noël en prison après qu’une demande de mise en liberté sous caution a été refusée ce lundi. L’ancienne vedette de Manchester City devait comparaître en jugement la semaine dernière devant la Liverpool Crown Court.

L’affaire a été ajournée mercredi dernier et une nouvelle date fixée pour mars de l’année prochaine . L’ancien international anglais de 44 balais comparaîtra désormais en jugement exactement un an après l’agression présumée, après un an en détention provisoire.…

SW pour SOFOOT.com