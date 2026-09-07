Joey Barton passera Noël en prison
Pas de mercato pour le FC Prison. Comme le rapporte The Telegraph , Joey Barton passera Noël en prison après qu’une demande de mise en liberté sous caution a été refusée ce lundi. L’ancienne vedette de Manchester City devait comparaître en jugement la semaine dernière devant la Liverpool Crown Court.
L’affaire a été ajournée mercredi dernier et une nouvelle date fixée pour mars de l’année prochaine . L’ancien international anglais de 44 balais comparaîtra désormais en jugement exactement un an après l’agression présumée, après un an en détention provisoire.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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