Joey Barton dézingue l’un de ses joueurs après une défaite

Un tacle aussi appuyé que lorsqu’il était joueur.

Joey Barton, désormais coach des Bristol Rovers, n’a pas fait dans la dentelle, après la défaite des siens samedi, sur la pelouse de Peterborough en League One. Invaincus depuis trois matchs, les Rovers n’ont pas satisfait leur entraîneur, surtout un certain Luke Thomas. L’attaquant a en effet subi les foudres de l’ancien Marseillais. Touché à un tendon, il a décidé de continuer sur la pelouse, au grand dam de Barton qui ne l’a absolument pas épargné au moment d’expliquer le deuxième but, notamment au micro de la BBC : « Pour couronner le tout, un jeune garçon idiot – je ne peux même pas le qualifier d’homme – a compromis l’équipe avec son comportement et l’on s’est retrouvé à 2-0 au pied d’une montagne à gravir. » …

JF pour SOFOOT.com