information fournie par So Foot • 12/12/2023 à 11:01

Joey Barton annonce se retirer du monde du football, miné par la « corruption » et la « pédophilie »

Les lundis ne sont définitivement pas faits pour tout le monde.

Après son pétage de plombs la semaine dernière, ponctué de multiples messages sexistes et misogynes, Joey Barton en a remis une couche lundi soir. L’ancien international anglais (une sélection) a répondu à un tweet de la journaliste Carrie Brown qui déclarait qu’il « ne devrait plus jamais travailler dans le football ». Ce à quoi l’ancien de l’OM a répondu : « Le sentiment est partagé. Le football masculin est un cloaque de corruption. Il y a des pédophiles dans les académies de la fédération anglaise. Je ne veux pas en faire partie. Je me retire. Je m’en vais, loin du football masculin. » …

CD pour SOFOOT.com