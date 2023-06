Joelinton victime d’insultes racistes après le match contre Arsenal

Mieux vaut tard que jamais.

Le milieu de terrain de Newcatsle, Joelinton, a décidé de s’exprimer avant son match amical contre la Guinée qu’il disputera pour la première fois avec le Brésil. L’Auriverde est ainisi revebu sur les insultes racistes dont il a été victime après le match face à Arsenal en mai dernier : « On parle de lutte contre le racisme, mais on n’a pas beaucoup changé. Ce racisme n’est pas quelque chose de nouveau, mais d’ancré. Au XXI e siècle, on voit encore des choses comme ça. Il est difficile d’accepter et de croire que nous évoluons, quand des choses comme ça se produisent encore » a martelé l’intéressé. Et cette intervention n’est pas due au hasard, puisque les matchs amicaux que le Brésil ira disputer les 17 et 20 juin à Lisbonne, face à la Guinée et au Sénégal, entrent dans une campagne de lutte contre le racisme.…

AC pour SOFOOT.com