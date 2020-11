Joël Ndzana : " Cordonnier, c'est un beau métier, non ? "

Pendant plus de six mois, de mars à octobre, Joël Ndzana, le défenseur de 27 ans de Panthère du Ndé (Ligue 1 camerounaise) n'a pas touché un franc CFA de salaire, à cause de la crise sanitaire. Plutôt que d'emprunter de l'argent à droite ou à gauche, il a préféré travailler, en ouvrant un commerce de cordonnerie en plein air. Une expérience qui lui a permis de nourrir sa famille et qu'il n'hésiterait pas à renouveler.

Le championnat camerounais a été arrêté en mars. Mon club venait de me verser quelques arriérés de salaire. Mais à partir de fin mars, je n'ai plus rien touché. Le club n'avait visiblement plus d'argent pour payer ses joueurs. Je me suis retrouvé sans salaire - je gagne 180 € par mois - avec une femme au chômage et deux enfants.Exactement. J'ai un loyer de 30 €, les factures, la scolarité des enfants, etc. Je n'ai pas les moyens de me payer une voiture, je me déplace en taxi, en bus. Je suis professionnel depuis quelques années - j'ai été champion du Cameroun en 2015 avec le Cotonsport Garoua - mais ici, les salaires sont modestes. Oui, j'ai un peu de sous de côté, mais l'objectif n'était pas de rester sans rien faire et de ne vivre que sur cet argent. Il fallait que je fasse quelque chose pour gagner ma vie. Au début du mois de mai, la fédération camerounaise de Football (FECAFOOT) a versé une aide de 80 € à chaque joueur professionnel.Oui. Avec cette somme, j'ai acheté un parasol, du matériel de cordonnerie, et j'ai loué un emplacement dans un quartier assez animé au sud de Yaoundé, le quartier Nsimeyong Olympique. J'avais décidé de m'installer juste à côté d'un terrain de foot, où beaucoup d'habitants vont jouer. Et comme beaucoup ont des chaussures déjà abîmées, c'était pour moi une bonne idée de m'installer là.Quand j'étais