Joe Kinnear, ancien entraîneur de Wimbledon et Newcastle, est décédé

L’ancien joueur et entraîneur irlandais, Joe Kinnear, est décédé ce dimanche à l’âge de 77 ans. Ses proches ont publié un communiqué pour annoncer la nouvelle, précisant que le septuagénaire s’en était allé dans l’après-midi « entouré de sa famille ». Défenseur dans les années 1960 et 1970, Kinnear s’est forgé un solide palmarès avec Tottenham, remportant la FA Cup, deux Coupes de la Ligue et la Coupe UEFA 1972. Il a fini sa carrière du côté de Brighton, et a aussi porté le maillot irlandais à 26 reprises.

En tant qu’entraîneur, Kinnear a connu des expériences variées en Asie avant de prendre les rênes de clubs anglais. Il a notamment été à la tête de Wimbledon FC et de son célèbre Crazy Gang de 1992 à 1999. Dans les années 2000, il est passé sur les bancs de Luton Town, Nottingham Forest et Newcastle. Sa femme, Bonnie, a révélé en 2021 qu’il souffrait de démence depuis 2015.…

FL pour SOFOOT.com