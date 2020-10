Joe Bryant : "Ma mère a fait tomber l'aspirateur sur le stade de Cologne"

Comme beaucoup d'enfants, Joe Bryant passe ses journées à jouer avec des Lego. Mais là où il se démarque, c'est qu'il ne construit pas des châteaux ou des vaisseaux : lui, il construit des stades de football. Fan de l'Allemagne, ce jeune Anglais qui vit à côté de Londres s'est donné une mission : construire tous les stades de Bundesliga.



"À Cologne, il y a des tours suspendues. À Stuttgart, le toit se courbe, avec

J'avais cinq ans quand j'ai commencé à jouer aux Lego. J'ai toujours aimé le football et je me suis dit : pourquoi ne pas allier les deux ! Au départ, je construisais seulement des tribunes et j'y mettais des figurines pour jouer. Puis petit à petit, j'ai monté mes propres stades jusqu'à maintenant reproduire les vraies enceintes.Nous étions en vacances en Allemagne avec ma famille, et c'est là que j'ai rencontré pas mal de supporters. On a regardé des matchs ensemble, et j'ai directement accroché, ils sont hyper accueillants. En rentrant chez moi, je me suis lancé une mission : construire tous les stades de Bundesliga. J'ai continué à regarder la Bundesliga, je suis fan de ce football et j'adore l'attitude des fans en tribunes, l'ambiance qu'ils mettent. C'est tellement différent de l'Angleterre ! Après, je reste supporter d'Ipswich Town (3division). Il y a une époque où nous étions un bon club, mais en ce moment c'est plus compliqué. Et en Allemagne, on peut manger des bratwurst !Les stades allemands sont vraiment différents des autres. Ils sont uniques, chacun a ses propres caractéristiques. À Cologne, il y a des tours suspendues. À Stuttgart, le toit se courbe, avec des pentes. Au Werder Brême, les éclairages sont dingues ! Tout ça rend la construction passionnante. En Angleterre, ce sont beaucoup de nouveaux stades qui se ressemblent un peu tous, on ne sent plus trop de particularités. Les stades dans le reste de l'Europe sont bien mieux qu'ici, à mon avis.