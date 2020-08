Joe Bryan, héros inattendu de Fulham

Auteur d'un doublé en prolongation contre Brentford lors de de la finale des barrages d'accession à la Premier League, Joe Bryan a offert la première division à Fulham. Une récompense géniale pour le latéral anglais, longtemps rongé par son anxiété et aujourd'hui en paix avec ses angoisses.

Vidéo

Le ballon, oui mais...

Est-ce la tonne de lecture qu'il a bouffée pendant le confinement qui lui a donné l'inspiration, au moment de frapper le coup franc directement pour l'ouverture du score alors que tout le monde s'attendant à un centre habituel ? Est-ce le rituel du footing et ses exploits de coureur de fond (onze kilomètres en 43 minutes, cinq en dix-sept et vingt secondes) qu'il s'est envoyé durant cette période de repos imposé qui lui ont permis d'avoir l'énergie nécessaire pour réaliser le, à la fin de la prolongation ?Peu importe, en réalité. Au lendemain de sa victoire en finale de barrages contre Brentford, Fulham a simplement envie de remercier Joe Bryan. Grâce à lui et son doublé ayant débloqué une partie cadenassée, les supporters vont pouvoir applaudir leur équipe au plus haut niveau. À savoir en Premier League, une saison après en avoir été éjectée.Attention : que personne ne dise à Bryan qu'il est quelqu'un de bien, suite à son seul bon match. Car s'il y a bien quelque chose qu'il ne supporte pas dans son sport, c'est d'être "". Au travers d'une interview accordée dans, le latéral met ainsi le doigt sur la relativité du football au sein de la société.