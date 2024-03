Jocelyn Gourvennec : « C’est logique qu’on se fasse siffler »

Après les défaites encourageantes, voici celles qui sont bien plus ennuyeuses.

Vu que la fessée à domicile face au FC Metz (0-2) ne suffisait pas, le FC Nantes a dû également faire face à ses propres supporters. La Beaujoire a exprimé son mécontentement par plusieurs chambrages pendant que les joueurs enchaînaient les passes ratées et, surtout, par des sifflets assourdissants à la fin de la rencontre. « Il n’y a rien à dire, on a raté notre match , a soufflé Jocelyn Gourvennec au micro de Prime Video. C’est logique qu’on se fasse siffler. On a juste à présenter nos excuses aux gens, aux familles qui étaient venus pour passer une bonne après-midi en se disant que ça allait être sympa. Mais ça n’a pas été sympa du tout. On s’est manqués et on doit s’excuser auprès de toute cette communauté jaune et vert, qui est très présente. » …

EL pour SOFOOT.com