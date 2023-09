Jocelyn Blanchard : « Le vrai défi de Lens est de côtoyer les sommets en restant ce qu’il est »

Depuis deux décennies, personne n’est venu inscrire son nom en dessous du sien. Dernier buteur lensois en Ligue des champions, un soir d’automne 2002 à Munich, Jocelyn Blanchard a tout connu avec le Racing. Des heures de gloire au début des années 2000 à la descente aux enfers en L2 en tant que directeur sportif, l’ex-milieu de terrain, désormais directeur du football à Dunkerque, ouvre sans retenue ce passé lointain. Avec la volonté qu’un Lensois lui succède ce mercredi soir à Séville.

Jocelyn, replongez-vous dans ce 13 novembre 2002. Olympiastadion de Munich, on est à la 90 e minute…

On jouait le tout pour le tout. C’était les dernières actions. Peu avant, Mehmet Scholl (Markus Feulner en réalité, NDLR) avait mis le troisième (à la 87 e ) , et Joël (Muller) m’avait fait basculer arrière gauche, ce qui est inhabituel. Il avait fait entrer un maximum d’attaquants. À un moment donné, le ballon arrive dans la surface. Je vais au bout, je sens que le défenseur ne va pas être tranquille pour se dégager et je passe entre lui et le gardien. Et là, je mets ma tête (Lens arrache le nul 3-3) . Mon seul but en Ligue des champions. …

Propos recueillis par Florent Caffery pour SOFOOT.com