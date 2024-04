Jocelyn Angloma : « À l’Euro 1992, il n’y avait pas cette force de groupe »

Après avoir manqué l'édition précédente, l'équipe de France se présente à l'Euro 1992 avec le souvenir du sacre de 84 et fait partie des favoris, avec le duo Éric Cantona-Jean-Pierre Papin en attaque et Michel Platini comme sélectionneur. Jocelyn Angloma, défenseur latéral qui dispute alors sa première compétition internationale, se souvient d'un tournoi frustrant, raté et d'un groupe qui n'était pas conditionné pour gagner.

Vous êtes le seul joueur parmi la dizaine contactée qui a accepté de nous répondre, comme si cet Euro 1992 avait été zappé dans l’histoire collective des Bleus. Est-ce que ça reste un moment marquant de votre carrière ?

Oui, quand même. C’était la première grande compétition que je jouais. Puis, on était arrivé en confiance, avec que des victoires, on avait survolé les poules (8 victoires en 8 matchs, 20 buts marqués, 6 encaissés, NDLR) . On avait une belle équipe, on arrivait un peu en favori. Après, voilà, il s’est passé ce qui s’est passé……

Tous propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com