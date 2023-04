information fournie par So Foot • 19/04/2023 à 18:16

Joaquín prendra sa retraite à l’issue de la saison

Il était temps !

Légende du Real Bétis, joueur le plus capé de l’histoire du club (480 matchs, 65 buts et 45 passes décisives), Joaquín Sanchez a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison. À 41 ans, l’Espagnol formé au Bétis dont il détient 2% des parts depuis qu’il a investi près d’un million d’euros dans le capital en 2021, n’a pas annoncé s’il resterait au club ou non après avoir raccroché les crampons.…

MH pour SOFOOT.com