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João Pedro ne sera toujours pas de la partie avec le Brésil
information fournie par So Foot 17/09/2026 à 11:07
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João Pedro ne sera toujours pas de la partie avec le Brésil

João Pedro ne sera toujours pas de la partie avec le Brésil

João Pedro rancunier ? L’attaquant de Chelsea a été annoncé forfait par la Fédération brésilienne pour le prochain rassemblement de la Seleçao . Une absence qui interroge puisque la nature de sa blessure n’a pas été communiquée, d’autant que le joueur a disputé l’intégralité de la rencontre des Blues face à Hull City samedi. L’ancien attaquant s’est d’ailleurs illustré en inscrivant un but et une passe décisive.

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