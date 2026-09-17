João Pedro ne sera toujours pas de la partie avec le Brésil
João Pedro rancunier ? L’attaquant de Chelsea a été annoncé forfait par la Fédération brésilienne pour le prochain rassemblement de la Seleçao . Une absence qui interroge puisque la nature de sa blessure n’a pas été communiquée, d’autant que le joueur a disputé l’intégralité de la rencontre des Blues face à Hull City samedi. L’ancien attaquant s’est d’ailleurs illustré en inscrivant un but et une passe décisive.
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