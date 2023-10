João Félix recadré par le président de l’Atlético par médias interposés

Joao a retrouvé la joie.

Prêté par l’Atlético Madrid au Barca cet été, après plusieurs années d’échecs dans la capitale ibérique, João Félix retrouve quelques couleurs en Catalogne. Déjà auteur de trois buts et de deux passes décisives en six rencontres depuis ses débuts, le Portugais semble s’épanouir dans ce nouvel environnement et songerait déjà à rester. Mardi, en conférence de presse, il s’est exprimé à ce sujet : « Je suis content d’être dans un grand club comme le Barça, avec une façon de jouer qui me convient bien. La différence avec l’Atlético c’est la façon de jouer. Je ne veux pas dire qu’à l’Atlético c’est mal, mais je m’adapte mieux à celle du Barça. J’avais besoin de changer d’air, comme je l’ai fait en janvier avec Chelsea. Et aujourd’hui, je suis heureux. »…

JF pour SOFOOT.com