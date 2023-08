information fournie par So Foot • 02/08/2023 à 12:27

João Félix plus que jamais tricard à l’Atlético

Ça n’inquiète personne ces lofts ?

Depuis l’ouverture du mercato estival, João Félix n’est plus le bienvenu à Madrid. Le meneur de jeu de l’Atlético a allumé la première mèche en annonçant ouvertement ses envies d’ailleurs, alors qu’il était notamment pisté par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Les rumeurs sont désormais au point mort, tout comme la carrière de celui présenté comme le futur du Portugal il y a encore quelques mois. Privé d’entraînement avec le groupe professionnel par Diego Simeone et son staff, il a ensuite vu les supporters des Colchoneros vandaliser la plaque en son honneur affichée sur le parvis du Cívitas Metropolitano.…

EL pour SOFOOT.com