João Félix, nouveau boss du Portugal

En l'absence de Cristiano Ronaldo, sur le banc, João Félix a décidé de prendre les choses en main face à la Suisse (6-1) en dictant le tempo du Portugal. Et visiblement, il fait un bon chef d'orchestre.

Maroc Portugal 10/12/22 à 16h Coupe du monde Diffusion sur

Le nouveau patron

Le football est ainsi fait que ce sont ceux qui marquent des buts qui attirent tous les regards après un match. Et encore plus lorsque l'un des joueurs inscrit un triplé. Cela a donc été logiquement le cas après la large victoire du Portugal face à la Suisse (6-1) où tous les regards se sont portés vers le jeune Gonçalo Ramos qui remplaçait CR7 et qui en a planté trois pour sa première titularisation en Coupe du monde. Sauf qu'un autre nom était cité par ceux qui ont passé un bon moment devant cette rencontre à sens unique : João Félix. Et pour cause, si l'attaquant de l'Atlético de Madrid n'a pas marqué, il est à l'origine de 4 des 5 premiers buts portugais, le dernier ayant été inscrit après son remplacement. Que ce soit à la passe décisive - comme sur le premier et le troisième pion de Gonçalo Ramos -, à l'avant-dernière passe - sur le but de Guerreiro - ou sur le coup de casque de Pepe (son centre amène le corner). Bref, João Félix était dans tous les bons coups. Et si le Portugal a surclassé la Suisse, c'est en grande partie grâce au natif de Viseu.Existe-t-il un lien entre la symphonie de João Félix - qui s'est aussi distingué par un rushface aux Helvètes - et la mise sur le banc de Cristiano Ronaldo ? Difficile de ne pas répondre par… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com