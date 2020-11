João Félix, le diamant qui a fini d'être poli

Après une année de transition à digérer son transfert record, João Félix est désormais en train de réciter son football avec l'Atlético de Madrid. En attendant de le faire avec le Portugal, qui ne demande que ça.

La Saint Felix

L'Atlético (enfin) sous le charme

Devoir justifier le prix d'un transfert n'est jamais une chose aisée. Alors devoir justifier 126 millions d'euros lorsque l'on a 19 ans et que l'on quitte son club formateur et son pays natal pour débarquer dans un grand club européen l'est encore moins. De quoi relativiser la première année "difficile" de João Félix avec l'Atlético de Madrid malgré quelques éclairs de génie par-ci par-là. Une période qui semble bien loin désormais, tant l'ancien du Benfica rayonne à chaque rencontre descette saison. Preuve en est avec ce nouveau doublé face au promu de Cadix (4-0) qui fait écho aux deux autres enfilés au Red Bull Salzbourg en Ligue des champions (3-2) et sur la pelouse d'Osasuna (1-3). Avec six buts plantés lors de ses 4 derniers matchs, celui qui fête ses 21 ans ce mardi 10 novembre a fait aussi bien que sur ses 26 rencontres précédentes. Mieux, avec 5 buts et 3 passes décisives en Liga, l'attaquant portugais fait déjà mieux que lors de l'exercice précédent où il a compilé 6 pions et 1 offrande. Sauf qu'il lui reste encore 31 matchs pour ringardiser son total de l'an dernier.Flagrante d'un point de vue statistique, la transformation de João Félix l'est encore plus dans le jeu. C'est bien simple, désormais tous les ballons offensifs passent par ses pieds soyeux. Et il le rend bien en envoyant caviar sur caviar quand il ne se contente pas de balancer, lui-même, une praline au fond des filets. Une perspective qui se voit, là encore, dans les chiffres puisqu'en 10 matchs disputés cette saison, l'Atlético a eu la possession de balle à 7 reprises. Les 3 autres rencontres ? Face au Bayern Munich en Ligue des champions (4-0) et contre le Celta de Vigo et le Betis en Liga. Soit les deux seuls matchs que João Félix a commencés sur le banc. Diego Simeone, qui n'a cessé de défendre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com