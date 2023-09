João Félix : au Barça, tout va bien

Joao Felix of FC Barcelona during the UEFA Champions League match, Group H, between FC Barcelona and Royal Antwerp FC played at Lluis Companys Stadium on September 19, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Bagu Blanco / Pressinphoto / Icon Sport) - Photo by Icon sport

En galère du côté de l'Atlético où il était devenu persona non grata, João Félix a retrouvé le sourire du côté du Barça où il régale dans ce début de saison. Un mariage évident qui pourrait malheureusement pour les deux parties être de courte durée.

Mis à part lorsqu’il joue au Monopoly, João Félix ne sait pas ce que l’on ressent lorsqu’on sort de prison. Pourtant, il en est certain : cela doit ressembler à ce qu’il a ressenti le 1 er septembre dernier lorsque, dans les dernières heures du mercato, il a obtenu un bon de sortie sous forme de prêt pour rejoindre Barcelone. En plus de réaliser « un rêve d’enfance » comme il l’avait déclaré à Fabrizio Romano au cœur de l’été, le Portugais a surtout réussi à quitter l’Atlético de Madrid où il n’était plus désiré ni par Diego Simeone, ni par les supporters. Alors oui, en janvier dernier, le natif de Viseu avait déjà pu s’échapper, mais il avait atterri à Chelsea, dans un bourbier dont personne n’est sorti indemne. Tout le contraire du Barça, où il ne lui a fallu que 142 minutes pour être décisif et culmuler aujourd’hui trois buts et deux passes décisives. Soit autant que pendant ses 1189 tours de trotteuse avec le maillot des Blues sur le dos.

Joyeux Félix

Il faut dire que João Félix et le Barça sont faits pour être ensemble. Buteur pour sa première titularisation lors de la large victoire face au Betis (5-0), João Félix a définitivement été adopté par le public catalan trois jours plus tard face au Royal Antwerp en Ligue des champions. Un but du droit, une passe décisive pour Robert Lewandowski, un pion de la tête et un trophée d’homme du match, c’est un doux euphémisme que de dire que le Portugais a rayonné sur le pré. À tel point qu’il était difficilement envisageable qu’il ne s’agisse que de sa troisième rencontre avec les Blaugrana tant il se fond dans le collectif. Rien de surprenant à écouter Pau Moral, entraîneur à la Masia entre 2014 et 2021 : « João Félix a cet ADN du Barça en lui. Que ce soit par ses qualités techniques et cognitives, sa bonne gestion du ballon, sa façon de jouer vite, d’anticiper le jeu, de regarder avant de recevoir la balle ou d’identifier la meilleure option et de l’exécuter rapidement. Je n’avais aucun doute sur sa capacité à s’adapter sur le plan sportif. D’autant plus que lors de son passage à l’Atlético, il a acquis de la discipline tactique. » Un constat que partage João Tralhão, qui a coach

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com