Joao Cancelo et Daley Blind quittent le Bayern

Prêté en début d’année au Bayern Munich, Joao Cancelo retourne à Manchester City. Le défenseur de 29 ans aura joué 21 matchs et inscrit 1 but. L’international portugais est indésirable chez les Skyblues et doit donc penser à trouver un nouveau club. Le Bayern se sépare également de Daley Blind qui avait signé librement dans le club bavarois pour six mois, en remplacement de Lucas Hernandez, blessé. L’ancien de l’Ajax aura disputé 5 matchs avec le Bayern mais n’est pas conservé.…

GD pour SOFOOT.com