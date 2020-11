Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Joan Mir vainqueur à Valence, Quartararo s'éloigne du titre Reuters • 08/11/2020 à 15:46









Joan Mir vainqueur à Valence, Quartararo s'éloigne du titre par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se déroulait le Grand Prix d'Europe de Moto GP à Valence. C'est le pilote espagnol appartenant à l'équipe Suzuki Joan Mir qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière. Le pilote français Fabio Quartararo a débuté en début de course et n'a donc terminé qu'à la quatorzième place de ce Grand Prix. C'est donc le vainqueur du jour qui fait la bonne opération en prenant les points sur deux de ses concurrents (Viñales et Quartararo) qui n'en ont pas pris aujourd'hui. L'autre français Johann Zarco a lui terminé à la neuvième place, onze seconde derrière Joan Mir. Si l'Espagnol termine dans les trois premiers et que ni Rins ni Quartararo ne s'impose, il sera officiellement champion du monde.

