information fournie par So Foot • 22/03/2024 à 10:16

Joan Laporta aimerait que Xavi reste au Barça

Le vent tourne en Catalogne.

Dans une interview accordée ce vendredi au Mundo Deportivo , Joan Laporta, le président du FC Barcelone, est revenu sur le cas de Xavi, qui a d’ores et déjà annoncé qu’il fera ses valises en juin prochain. L’avocat de formation a affirmé qu’il aimerait voir son entraîneur continuer sur le banc des Catalans au-delà de cette échéance. « J’aimerais qu’il continue, Xavi le sait déjà, a expliqué Laporta . Je lui ai demandé s’il était possible qu’il change d’avis, mais j’ai pu lire sur son visage une pression insurmontable, et je lui ai alors dit de se détendre. Il continue de dire qu’il partira à la fin de saison comme nous l’avons convenu, mais nous verrons bien. Ne nous mettons pas la pression, car pour l’instant, cette formule fonctionne. En fonction de l’évolution de la saison, il est déjà au courant que je lui demanderai peut-être (de rester, NDLR) . » …

FL pour SOFOOT.com