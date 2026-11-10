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Joan García évoque ses contraintes de jeu
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 16:09

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Joan García évoque ses contraintes de jeu

Joan García évoque ses contraintes de jeu

En pleine agitation. Si le Barça joue avec une défense très avancée, cela n’est pas sans conséquence sur l’attitude Joan García, qui s’implique beaucoup dans le jeu catalan. « Vu notre style de jeu, le gardien doit être concentré et vigilant pour apporter toute l’aide possible, commente le portier de 25 piges pour Mundo Deportivo . À cet égard, je me sens à l’aise. J’aime aider l’équipe dans différentes situations. Bien sûr, cela comporte un risque énorme, mais je pense qu’au final, on a pu constater que cela en vaut la peine, que ça fonctionne, et je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution. »

Plus de sauvetages que d’erreurs

Ce risque, le grand brun au dégradé bien fichu l’appréhende depuis un moment : « Sur le moment, on ne réfléchit pas, on est concentré pour faire de son mieux. C’est vrai qu’un jour ou l’autre, il y aura sûrement une action qui ne me plaira pas, mais je pense que, si on fait le bilan, ça se passera plus souvent bien : on sauvera une occasion bien plus souvent qu’on ne commettra d’erreur. »

SW pour SOFOOT.com

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