JO: une neuvième médaille française sous les sabots des chevaux

Le cavalier français Karim Florent Laghouag sur Triton Fontaine lors du concours complet par équipes des Jeux, le 28 juillet 2024 à Versailles ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )

L'équipe de France de concours complet (équitation) a apporté une neuvième médaille à la France lundi, aux JO-2024, dans le cadre prestigieux du parc du Château de Versailles.

Alors que le soleil et la chaleur ont fait leur retour à Paris, le deuxième entraînement de triathlon prévu dans la Seine a été annulé à cause d'une qualité dégradée de l'eau après les épisodes de pluie du week-end.

. Des chevaux d'argent

Emmenée par Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois, l'équipe de France a décroché la médaille d'argent du concours complet d'équitation. Déjà deuxièmes après le cross dimanche, les Français n'ont pas réussi à refaire leur retard sur les Britanniques lors du saut d'obstacle.

"C'est génial, je suis le plus heureux", a réagi Laghouag, le vétéran de l'équipe, âgé de 48 ans.

. Popovici de retour dans le gotha?

Le nageur roumain David Popovici, qui va tenter d'ouvrir son compteur olympique, le 28 juillet 2024 à La Défense Arena ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Il s'était fait un nom lors des Mondiaux-2022 avec un rare doublé 100 m-200 m à seulement 17 ans. Et avait récidivé lors des Championnats d'Europe, quelques semaines plus tard, record du 200 m à la clé.

L'année suivante, le natif de Bucarest a baissé de régime mais semble de retour à un excellent niveau au moment opportun à l'heure de la finale du 200 m nage libre ce lundi.

Il s'est qualifié dimanche soir avec le meilleur chrono des demi-finales et redevient le favori de la distance en l'absence du tenant du titre Tom Dean.

. Nadal - Djokovic, 60e

Ce n'est qu'un 2e tour, mais le tournoi olympique de tennis va offrir l'un des derniers épisodes d'une rivalité épique dans le tennis mondial entre les deux grand rivaux Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui pèsent à eux deux 46 titres majeurs (24 pour le Serbe, 22 pour l'Espagnol).

Novak Djokovic (g) et Rafael Nadal, qui se rencontrent au deuxième tour du tournoi olympique de tennis, le 16 mai 2021 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Mais ce 60e duel entre l'homme le plus titré en Grand Chelem et celui aux 14 titres à Roland-Garros, semble cette fois déséquilibré. Car Nadal (38 ans), rattrapé par des blessures depuis deux ans, n'affiche plus le niveau qui a fait de lui le roi incontesté de la terre battue.

Djokovic, 37 ans, bien que déstabilisé par l'éclosion d'Alcaraz ou Sinner, est encore l'un des joueurs majeurs du circuit, toujours N.2 mondial.

. Les sabreuses bleues et Kharlan en piste

L'Ukrainienne Olga Kharlan, qui va tenter de conquérir le titre olympique en sabre, le 22 juin 2024 lors du championnat d'Europe à Bâle (Suisse) ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La battante Olga Kharlan, voix puis symbole de l'Ukraine dans la sphère du sport, croise le fer pour conquérir le titre olympique en sabre, le seul manquant à son palmarès en individuel.

L'escrimeuse disqualifiée des Mondiaux-2023 pour avoir refusé de serrer la main d'une adversaire russe, avait glané le bronze à Londres et Rio. Sous la verrière du Grand Palais, elle aura pour rivales la Japonaise Emura Misaki, double championne du monde, ainsi que les Françaises Sara Balzer, N.2 mondiale, et Manon Apithy-Brunet, en bronze à Tokyo.

En fleuret, Enzo Lefort, double champion du monde (2019 et 2022) et champion olympique par équipes au Japon, est à la poursuite d’une première médaille individuelle aux Jeux, seul manque à son abondant palmarès.

. Pidcock favori malgré tout

Le coureur britannique Tom Pidcock lors du dernier Tour de France, le 10 juillet 2024 ( AFP / Marco BERTORELLO )

Si une contamination au Covid-19 l'a contraint à quitter le Tour de France, le Britannique Tom Pidcock reste le favori du VTT cyclo-cross sur le circuit d'Elancourt, où il défendra son titre. En cas de victoire, il deviendrait le premier à gagner deux médailles d'or de suite depuis le Français Julien Absalon (2004 et 2008).

Malgré l'absence du Néerlandais Mathieu van der Poel, engagé seulement sur route, plusieurs autres ambitieux rêvent de lui barrer la route, à commencer par le Français Victor Koretzky.

. Pas d'entraînement dans la Seine pour le triathlon

Vue de la Seine à proximité de la Tour Eiffel, le 28 juillet 2024 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Alors que les épreuves masculine et féminine de triathlon doivent débuter mardi, il n'y aura pas de reconnaissance préalable dans la Seine. Comme la veille, les pluies tombées ce week-end ont contraint les organisateurs à annuler l'entraînement de natation prévu lundi matin, les "niveaux de qualité de l'eau" ne présentant pas "les garanties suffisantes". Ils se veulent néanmoins toujours confiants concernant la tenue des épreuves alors que le soleil et la chaleur sont arrivés dans la capitale.

. Retour à la normale sur le réseau ferroviaire

Après l'épisode de sabotages connu vendredi sur le réseau TGV de la SNCF, "tous les trains" circulaient "normalement" lundi matin.

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin a affirmé que les services avaient "identifié un certain nombre de profils qui auraient pu commettre" les sabotages, survenus à quelques heures de la cérémonie d'ouverture.

De nouveaux sabotages, touchant des réseaux de fibre optique cette fois, ont été commis dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs départements. Paris n'a pas été touché.