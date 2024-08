JO: Riner complète sa panoplie dorée, en attendant Marchand

L'équipe de France de judo exulte après avoir conservé son titre olympique dans l'épreuve mixte, aux JO de Paris, le 3 août 2024 ( AFP / Martin BUREAU )

Au lendemain de son troisième or individuel, Teddy Riner a offert au judo français le titre par équipes et complété son impressionnant palmarès, samedi aux JO-2024, où l'autre "roi", Léon Marchand replonge en soirée pour une 5e médaille.

Cette médaille s'ajoute à l'argent et au bronze décrochés en cyclisme (course en ligne) par Valentin Madouas et Christophe Laporte, complétés par l'argent, décroché par Camille Jedrzejewski en tir au pistolet à 25 m et le bronze de Lisa Barbelin en tir à l'arc.

Cinq podiums qui portent à 41 le nombre de médailles françaises, dont 12 en or, depuis le début des Jeux.

. Riner décisif, Marchand pour une 5e médaille

Moins de 24 heures après son troisième titre en individuel, Teddy Riner a apporté le point décisif à la France, championne olympique en titre, pour battre le Japon (4-3) en finale de la compétition par équipes.

Le palmarès de Teddy Riner étale 5 médailles d'or (3 individuelles, 2 par équipes) et 2 bronze en individuel.

Léon Marchand, devenu vendredi soir le premier français à décrocher quatre médailles d'or olympique dans une même édition, s'est lui remis à l'eau pour contribuer à la mi-journée à la qualification des Bleus en finale du relais 4x100 m quatre nages. Il disputera la finale du relais mixte en soirée.

. Les sabreuses pour le bronze

Les sabreuses françaises Manon Apithy-Brunet (droite) et Sara Balzer (gauche) s'affrontent pour la médaille d'or le 29 juillet 2024 aux JO, à Paris ( AFP / Franck FIFE )

Ce sera le bronze, au mieux... Les sabreuses, médaillées d'or et d'argent en individuel avec Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer, sont tombées dès les demi-finales de l'épreuve par équipes. Elles affronteront le Japon dans le match pour le bronze qui pourrait offrir une septième médaille à l'escrime française, comme lors des moissons records de 1992 et 1996.

. Madouas et Laporte aux places d'honneur

Le podium du cyclisme sur route devant la Tour Eiffel: le Belge Remco Evenepoel, champion olympique, entouré des Français Valentin Madouas (g), deuxième et Christophe Laporte, troisième, aux Jeux de Paris, le 3 août 2024 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le Belge Remco Evenepoel a remporté la course cycliste en ligne, dans les rues de Paris, débordantes de monde et d'enthousiasme.

Sur un très long parcours (273 km) passant notamment (trois fois) par la butte Montmartre, le Flamand s'est imposé en solitaire, devançant les deux Français, Valentin Madouas, médaillé d'argent et Christophe Laporte, en bronze.

. Ledecky pour l'histoire

Elle accumule les médailles depuis 2012... En cas de victoire au 800 m nage libre, dont elle est la grande favorite, l'Américaine Katie Ledecky remporterait le 9e titre olympique de sa carrière, faisant d'elle la femme la plus titrée de l'histoire des Jeux aux côtés de la gymnaste soviétique Larissa Latynina (9 médailles d'or entre 1956 et 1964).

La nageuse américaine Katie Ledecky le 27 juillet 2024 aux JO de Paris, à la Défense Arena de Nanterre ( AFP / Manan VATSYAYANA )

Le 800 m est la distance qui l'avait révélée aux JO de Londres, à seulement 15 ans.

. Biles puissance 7

Simone Biles s'est offert une troisième médaille d'or aux JO-2024, sur l'épreuve du saut, après celle par équipes et le concours général.

L'Américaine Simone Biles, sacrée sur le saut lors des JO, le 3 août 2024 à Paris ( AFP / Paul ELLIS )

Simone Biles a réalisé son double salto arrière carpé, une figure qui porte son nom, le Biles II, pour accrocher un troisième titre à son cou, en obtenant la note de 15.300. C'est son 7e titre olympique et sa 10e médaille aux JO.

. Qui sera la reine du 100 m ?

La finale du 100 m sacrera en soirée la reine du sprint. La flamboyante Américaine Sha'Carri Richardson fait figure d'immense favorite pour succéder à la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, absente à Paris. La légende jamaïcaine Shelly-Ann Fraser Pryce veut aussi briller sur la piste violette pour ses derniers Jeux, tout comme la Sainte-Lucienne Julien Alfred, qui peut décrocher la première médaille olympique de son pays.

Série du 100 mètres féminin aux JO de Paris le 2 août 2024 au stade de France, à Saint-Denis, avec l'Américaine Sha'Carri Richardson en tête ( AFP / Antonin THUILLIER )

La journée est aussi marquée par les débuts d'Armand "Mondo" Duplantis à la perche. Avant d'aller chercher son deuxième titre olympique, le Suédois, détenteur du record du monde (6,24 m), a passé sans aucune difficulté ses deux premières barres, à 5,60 m et 5,75 m. A l'inverse, grosse déception pour Thibaut Collet: quatrième meilleur performeur de la saison, il a plafonné à 5,70 m et ne verra pas la finale olympique, lors de laquelle il n'y aura aucun représentant français pour la première fois depuis 20 ans.

. Un cap à franchir

Un an après l'élimination en quart de finale du Mondial de football en Australie, les Bleues ont l'occasion de franchir un cap et d'atteindre le dernier carré d'une compétition majeure, ce qu'elles n'ont fait qu'à trois reprises, la dernière fois lors de l'Euro-2022.

La défenseure de l'équipe de France féminine de football olympique Selma Bacha, le 31 juillet 2024 à Lyon, lors du tournoi olympique des Jeux de Paris ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

Clin d'oeil de l'histoire, elles affrontent le Brésil, équipe contre laquelle elles avaient réalisé un match référence (victoire 2-1) le 29 juillet 2023 à Brisbane. "Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs", a déclaré la milieu Amandine Henry, qui entend bien monter sur le podium olympique.