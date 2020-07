JO Paris-2024 : nouvelle revue des coûts d'ici la fin de l'année

Réunion de travail entre le président Emmanuel Macron et Thomas Bach (g), celui du CIO, ainsi que le patron des Jeux de Paris Tony Estanguet, le 8 juillet 2020 au palais de l'Elysée ( POOL / Ludovic MARIN )

Les acteurs des Jeux olympiques de Paris-2024 vont engager "avant la fin de l'année" une revue des risques de surcoûts engendrés par la crise du Covid-19, a indiqué mercredi une source à l'Elysée après une réunion sur le sujet.

Durant cette réunion à l'Elysée, où le président Emmanuel Macron avait invité le patron du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et celui du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024 (Cojo), Tony Estanguet, le CIO s'est aussi dit prêt à discuter du nombre d'athlètes (10.500) et de disciplines lors de l'édition parisienne, dont le budget total s'élève pour l'instant à 6,8 milliards d'euros, dont 3,8 pour le Cojo.

"Il peut y avoir un débat que le CIO est prêt à entendre sur le nombre d'athlètes qu'il envoie aux Jeux et sur la manière selon laquelle un certain nombre de disciplines sont organisées", a rapporté la source élyséenne à plusieurs journalistes, en précisant que "le nombre de qualifiés dans une discipline" a des conséquences sur les coûts ou "la taille du village olympique".

Emmanuel Macron, Thomas Bach et Tony Estanguet "ont ensemble considéré qu'il était pertinent dans les mois qui viennent, avant la fin de l'année en tout état de cause, que le Cojo, avec les collectivités territoriales" et l'Etat "puissent regarder comment collectivement on peut réduire à maxima tout risque de surcoût, en gardant toujours en tête cette préoccupation de l'héritage, environnemental et urbain", a précisé la même source.

Le chiffre de 10% du budget du Cojo, soit 300 à 400 millions d'euros, a été évoqué, a ajouté la source élyséenne, mais davantage comme "des options qu'on est susceptible d'activer si on voyait que la situation économique se détériorait". "Ce n'est pas forcément ce type de somme qui sera à économiser", a insisté la source.

Par ailleurs, "il n'y a pas eu d'évocation d'un site en particulier" lors de la réunion, a aussi indiqué la source, alors que selon plusieurs acteurs olympiques, d'éventuelles économies pourraient provoquer des changements dans la cartographie de Paris-2024.

arb/bk