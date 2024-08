JO: la finale du foot à portée de main, Duplantis attendu très haut

Le sélectionneur de l'équipe de France olympique Thierry Henry réagit après la victoire de son équipe lors du quart de finale contre l'Argentine pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 au stade de Bordeaux, le 2 août 2024 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Après quarante ans d'attente, les Bleus du foot, qui affrontent l'Egypte en demi-finale, ont l'opportunité de se hisser en finale du tournoi olympique, lundi aux JO-2024, où le Suédois Armand Duplantis est attendu très haut à la perche.

Autre star des Jeux, la gymnaste américaine Simone Biles a connu son premier échec parisien lors du concours de la poutre, où elle a pris une modeste 5e place.

. Une finale pour la bande à Thierry Henry?

Quarante ans après l'or décroché par l'équipe d'Henri Michel à Los Angeles en 1984, voilà donc les Bleus du foot dans le dernier carré des JO, opposés à l'Egypte, à Lyon.

Et cela n'a pas été simple... Nommé il y a tout juste un an au poste de sélectionneur, Thierry Henry a dû surmonter le refus des clubs de libérer leurs meilleurs joueurs (Mbappé, Griezmann, Giroud, Lloris, Varane, Zaïre-Emery...). Et le quart de finale houleux face à l'Argentine (1-0) l'a obligé à repenser la composition de son milieu, après l'exclusion d'Enzo Millot et le cumul des cartons jaunes de Manu Koné.

L'autre demi-finale opposera le Maroc à l'Espagne à Marseille.

. A quelle hauteur?

A priori, pas de surprise, le Suédois Armand Duplantis sera sacré champion olympique à la perche, tant il domine ses concurrents. Mais une question se pose: agrémentera-t-il ce deuxième sacre olympique, après celui conquis dans un stade vide à Tokyo, d'un énième record du monde ? A 24 ans, "Mondo" est sans rival et a remporté tous les grands championnats auxquels il a participé depuis 2020.

L'athlète suédois Armand Duplantis participe aux qualifications du saut à la perche pour l'épreuve d'athlétisme des Jeux Olympiques de Paris 2024 au Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris, le 3 août 2024 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Seul suspense donc, arrivera-t-il à dépasser les 6,24 m de son record du monde franchis en avril à Xiamen, en Chine? Ce serait une première lors d'une finale olympique depuis le Polonais Wladyslaw Kozakiewicz, aux JO-1980 à Moscou (5,78 m).

Autre moment fort de la soirée, la finale du 5.000 m avec le duel très attendu entre la recordwoman du monde éthiopienne Gudaf Tsegay et la championne du monde kényane Faith Kipyegon, arbitré par la Néerlandaise Sifan Hassan, également en lice sur le 10.000 m et le marathon.

Côté français, la porte-drapeau de la délégation Mélina Robert-Michon, qui participe à 45 ans à ses septièmes JO, tentera au lancer de disque de déjouer les pronostics en montant sur un deuxième podium olympique, huit ans après l'argent de Rio.

. Biles faillible

La gymnaste américaine Simone Biles lors de la finale de la poutre, aux JO de Paris, le 5 août 2024 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Après trois médailles d'or en autant d'épreuves, Simone Biles a montré lundi qu'elle aussi pouvait échouer, en chutant lors de l'épreuve de la poutre.

Vêtue d'un justaucorps bleu et blanc saturé de paillettes, la superstar mondiale a attendu son score le visage fermé avant de voir apparaître la note de 13,100 à l'écran, insuffisant pour se hisser sur le podium.

C'est l'Italienne Alice D'Amato qui a été sacrée, l'Américaine de 27 ans se classant cinquième.

Il lui reste une chance de décrocher un quatrième titre en finale de l'exercice au sol, dernier concours de la compétition lundi après-midi.

. Sur la rampe de départ

Le Français Titouan Castryck lors de son 8e de finale de l'épreuve de kayak cross des JO-2024 à Vaires-sur-Marne, le 4 août 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

Nouvelle discipline au programme olympique, le spectaculaire Kayak cross, qui oppose quatre kayakistes après un "plongeon" d'une rampe située à quatre mètres au-dessus de l'eau, est rapidement devenu une spécialité française.

Les Bleus peuvent viser plusieurs médailles avec Titouan Castryck, vice-champion olympique 2024 de kayak, Boris Neveu, vice-champion du monde 2023 de la spécialité, tout comme Camille Prigent.

"Depuis 2022, il y a toujours eu un Français sur le podium d'un kayak cross de Coupe du monde ou de Championnat du monde", a rappelé Castryck, 19 ans.

Les quarts de finale, les demi-finales et la finale sont programmés lundi à partir de 15h30.

. Le triathlon mixte au pied du podium

L'équipe de France de triathlon, favorite après ses bons résultats en individuel la semaine passée (or chez les femmes, bronze chez les messieurs), n'a terminé qu'à la quatrième place du relais mixte remporté par l'Allemagne après une chute à vélo de son premier relayeur, Pierre Le Corre.

. Enfin les finales de surf?

Le surfeur français Kauli Vaast lors des séries de l'épreuve olympique, le 27 juillet 2024 à Teahupo'o ( AFP / Jerome BROUILLET )

Les surfeurs patientent.. Depuis une semaine, les organisateurs doivent composer avec la météo à Teahupo'o (Tahiti) et le manque de houle. Ils sont toutefois persuadés que les demi-finales et finales pourront se dérouler ce lundi, avec deux Français, Kauli Vaast et Johanne Defay, en quête d'or.