JO/EN DIRECT-Marchand et Manaudou dans le grand bain, Iga Swiatek battue en demi-finale

Après la pluie de médailles obtenue depuis l'ouverture officielle des Jeux de Paris, le compteur tricolore est bloqué ce jeudi avec des espoirs déçus au judo, en aviron et en escrime.

Il reste encore à attendre la performance du jeune prodige Titouan Castryck dans l'épreuve du kayak slalom (demi-finale à 15h30) pour voir si la moisson française pourra reprendre.

Après son doublé historique sur le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse, Léon Marchand a retrouvé les bassins et s'est qualifié pour la demi-finale du 200 mètres (autour de 21h40)quatre nages avant une éventuelle finale vendredi soir où il visera un quatrième sacre olympique.

L'autre champion français de natation, Florent Manaudou, s'est qualifié pour la demi-finale du 50 mètres nage libre (autour de 20h40), une distance sur laquelle il ambitionne de décrocher une quatrième médaille olympique - une performance jamais réalisée dans l'histoire de la natation.

En gymnastique artistique, la star américaine Simone Biles, déjà titrée par équipe, espère bien remporter à nouveau l'or dans la finale du concours général individuel, ce qui porterait son palmarès à neuf médailles olympiques.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

14h15 - Au tennis, la numéro un mondiale et grandissime favorite pour l'or, Iga Swiatek, a été battue en demi-finale par la Chinoise Zheng Qinwen (6-2, 7-5) sur le cour Philippe-Chatrier de Roland Garros. Zheng Qinwen met ainsi fin à une série de 25 victoires consécutives pour la Polonaise et devient la première joueuse chinoise à atteindre la finale d'un tournoi olympique.

Elle affrontera soit la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova ou la Croate Donna Vekic qui s'affrontent dans l'autre demi-finale.

12h10 - En aviron, les Pays-Bas remportent l'or dans la finale du quatre de couple féminin devant le Royaume-Uni (argent) et la Nouvelle-Zélande (bronze). Chez les hommes, l'or revient aux Etats-Unis qui devancent la Nouvelle-Zélande (argent) et le Royaume-Uni (bronze).

12h00 - Au terme d'une course maîtrisée, Léon Marchand se qualifie pour les demi-finales du 200 mètres quatre nages.

11h53 - A Vaires-sur-Marne, la Roumanie l'emporte dans l’épreuve masculine du deux de couple, devant les Pays-Bas (argent) et l'Irlande (bronze).

11h50 - Florent Manaudou s'est qualifié facilement pour les demi-finales du 50 mètres nage libre. Qualification aussi pour Maxime Grousset mais de justesse.

11h30 - Pas de médaille pour l'aviron tricolore. La paire française Emma Lunatti et Elodie Rivera Scaramozzino a terminé à la cinquième place de l’épreuve du deux de couple. L'épreuve a été remporté par la Nouvelle-Zélande, devant la Roumanie (argent) et le Royaume-Uni (bronze).

11h28 - L'entraîneur de l'équipe féminine de football australienne, Tony Gustavsson, a été limogé après l'élimination précoce de son équipe qui visait un podium.

"Ce résultat est sans aucun doute décevant pour l'équipe, les supporters et l'ensemble de la communauté du football australien. L'objectif de l'équipe était d'améliorer sa précédente quatrième place à Tokyo 2020", a déclaré la fédération Football Australia dans un communiqué.

"Le contrat de quatre ans de l'entraîneur Tony Gustavsson a également pris fin d'un commun accord", a-t-elle ajouté.

11h25 - Autre déception du côté du judo. Après la défaite de Madeleine Malonga, Aurélien Diesse est sorti en huitième de finale chez les -100 kg par l’Israëlien Peter Paltchik.

11h17 - La Chinoise Jiayu Yang a remporté le 20 km marche chez les femmes, devant l’Espagnole Maria Perez (argent) et l’Australienne Jemima Montag (bronze). Chez les Françaises, Clémence Beretta termine à la 16ème place, Pauline Stey est 25ème et Camille Moutard 26ème.

11h06 - Très attendue, la judoka française Madeleine Malonga (-78 kg), médaillée d’argent à Tokyo, a été éliminée d'entrée de jeu par la Portugaise Patricia Sampaio sur ippon.

10h27 - Le Chinois Liu Yukun remporte le titre olympique au tir à la carabine 50 mètres trois positions. Il devance l'Ukrainien Serhiy Kulish (argent) et l'Indien Swapnil Kusale (bronze). Le Français Lucas Kryzs termine à la 6ème place.

10h17 - La matinée a été définitivement "super intense" pour le marcheur français Aurélien Quinion qui a pris part à 8h00 au 20 km marche pour finir 9ème après avoir passé la nuit à la maternité ! "La petite est née vers 2h du matin, et c'était super intense. Je suis arrivé ici en taxi, il m'a déposé et tout s'est emballé", a-t-il décrit au micro de FranceTV.

09h50 - Les femmes s'élançent à leur tour pour le 20 km marche. Trois Françaises sont engagées: Clémence Beretta, Camille Moutard et Pauline Stey.

09h30 - L'Equatorien Brian Daniel Pintado a remporté le 20 km marche devant le Brésilien Caio Bonfim (argent) et l’Espagnol Alvaro Martin (bronze). Les deux Français Aurélien Quinion et Gabriel Bordier finissent respectivement à la 9ème place et 23ème place.

7h40 - La ministre démissionnaire des Sports et Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castera se félicite de la bonne tenue de la première semaine des Jeux.

"Super satisfaction. Pour l'instant, tout se passe bien sur le plan de l'organisation. On a une moisson de médailles formidable. Il faut rester concentrés, humbles et que les choses continuent comme ça avec nos athlètes", se félicite-t-elle sur France 2.

"On a déjà sur nos sites de compétition accueilli plus de quatre millions de spectateurs. On a plus d'un million de spectateurs dans les fans zones à travers tout le territoire. Et on est train en vendre à peu près 40.000 à 50.000 billets par jour, y compris sur le paralympiques. Donc c'est une dynamique formidable. On a explosé les records de vente de billets, on est à 9,3 millions maintenant", ajoute la ministre.

Interrogée sur la moisson de médailles françaises - la France occupant la 2e place du tableau des médailles derrière la Chine -, elle explique: "Pendant que certains étaient un peu dans le 'French JO bashing', les athlètes, eux, ont toujours considéré que c'était la chance de leur vie, un rêve incroyable et donc ça fait des années, de très longs mois, qu'ils se préparent avec un intensité exceptionnelle".

7h30 - Le départ du 20 km marche homme, qui lance le coup d'envoi des épreuves d'athlétisme, a été retardé de 30 minutes en raison d'un orage matinal. La course fait un aller-retour le long du Pont d'Iena à l'ombre de la Tour Eiffel. Deux Français participent à la course: Gabriel Bordier et Aurélien Quinion.

7h21 - A Teahupo'o, à Tahiti, la compétition de surf a été annulée mercredi en raison de conditions très difficiles après le passage d'une tempête.

Les organisateurs ont annoncé une reprise à 7h00 du matin jeudi (17h00 GMT), en commençant par le troisième tour pour les femmes. Se tiendront ensuite les quarts de finale hommes et femmes.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec l'équipe JO de Reuters)