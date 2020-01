JO de Tokyo : Enzo Lefort «en apnée pendant deux mois» pour espérer une qualification

Champion du monde en titre, médaillé d'argent par équipes à Rio en 2016 et numéro 3 mondial à l'entame de 2020, Enzo Lefort n'a toujours aucune certitude d'être à Tokyo pour défendre ses chances au fleuret. Même si l'équipe de France est qualifiée, lui doit encore gagner sa place. Il doit engranger des points notamment ce week-end au stade Pierre-de-Coubertin (Paris, XVIe) où l'attend le Challenge International de Paris (CIP), une épreuve de Coupe du monde que le Melunais a gagné en 2014.Ce Challenge international de Paris, vous pouvez le disputer en rejoignant la salle à pied...ENZO LEFORT. Habitant à Nation (XIIe arrondissement), cela me fait quand même une petite trotte, mais c'est un tournoi qui me tient à cœur. Le gagner il y a déjà six ans avait lancé ma carrière. En dehors du fait qu'elle se déroule à la maison, c'est surtout une compétition super importante.Pourquoi ?Elle est qualificative pour les Jeux. En décembre, nous avons débloqué la qualification de l'équipe de France. C'est un premier pas assuré mais, maintenant, il faut montrer que nous y avons notre place et pour cela, il reste quatre épreuves qualificatives d'ici la fin mars. Jusqu'à cette date, je me mets en apnée durant deux mois.Vous n'avez vraiment aucune assurance d'aller à Tokyo ?Aucune à ce jour ! Il faut à chaque fois remettre les compteurs à zéro sachant que mes coéquipiers ont frappé fort. C'est la difficulté, mais aussi toute la beauté de notre sport. Il donne la même chance à chacun. Il évite aussi de se reposer sur ses lauriers.Si vous gagnez ce samedi, vous irez au Japon ?Dans les critères de sélection, le seul qui est assuré d'aller aux Jeux, c'est le premier Français aux points à la fin de toutes les épreuves qualificatives. Gagner à Paris ne me placerait donc pas directement à la première place. Cela dépendra aussi du classement de mes coéquipiers. Mais gagner une épreuve de Coupe du ...