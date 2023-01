JO de Paris: le coût public pourrait atteindre "3 milliards d'euros" au final (Moscovici)

Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, a indiqué mardi aux sénateurs que l'investissement public (Etat et collectivités) pourrait atteindre "autour de 3 milliards d'euros" au final pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

M. Moscovici a présenté les grandes lignes d'un rapport sur les JO devant la commission Culture et Education du Sénat. L'audition à l'Assemblée en toute fin de journée a été elle reportée du fait d'un problème technique de vote dans l'hémicycle qui a décalé l'agenda.

Le rapport balaie tous les sujets et a été réalisé ces derniers mois mais n'a pas pris en compte la révision budgétaire du comité d'organisation (Cojo) de décembre 2022. Il pointe en particulier la sécurité et les transports comme "risques à circonscrire" et presse aussi le Cojo d'accélérer la signature de certains contrats.

"Les Jeux en général sont souvent l'objet de dérives budgétaires qui grèvent la confiance des citoyens dans l'opportunité d'accueillir de tels évènements", a observé en introduction l'ex-ministre de l'Economie maintenant à la tête de la Cour des comptes.

"Ca n'est plus évident. L'acceptabilité, ca se gagne, ca se conquiert, ca se mérite", a-t-il ajouté.

Il a évalué à "autour de trois milliards d'euros" le montant que pourrait atteindre "le coût public" des JO (Etat et collectivités) après "prise en compte des dépenses fiscales, des dépenses de sécurité, sanitaires, de transports"...

Actuellement ce coût est de "2,4 milliards d'euros (1,3 md EUR pour l'Etat et 1,1 md EUR pour les collectivités locales", selon Pierre Moscovici.

A ce stade, le comité d'organisation a rehaussé son budget (à 96% privé) de 10% à 4,4 milliards d'euros et la Solideo (société de livraison des ouvrages olympiques) a un budget de 4,4 milliards d'euros dont la part publique est estimée à 1,870 milliard.

"Nous n'avons pas constaté de dérive significative", a lancé Pierre Moscovici devant les sénateurs. "C'est tendu mais jouable", avait-t-il dit un peu avant lors d'une présentation de ce rapport à la presse.

S'agissant des retards en terme de signature de contrats observés, Pierre Moscovici a exhorté au Cojo à "y aller".

Le comité d'organisation a pour sa part fait savoir à quelques journalistes qu'il jugeait le rapport "équilibré" mais qu'il "ne partageait pas le point de vigilance sur les marchés", la Cour estimant que le retard pris est de nature à générer un risque "opérationnel" et "financier".

Sur l'aspect sécurité, qui est l'un des autres points de vigilance, la Cour des comptes a insisté sur le fait que si le Cojo devait recourir à des forces publiques là où étaient prévus des agents de sécurité privée, ce serait "au Cojo de payer" et dédommager l'Etat.