JO de Paris 2024: le comité d'organisation perd sa directrice des partenariats

La directrice des partenariats et du développement commercial du comité d'organisation des JO de Paris 2024 (Cojo) quitte le Cojo et sera remplacée en interne, a fait savoir le Cojo mardi dans un communiqué.

"L'organisation de la direction du développement commercial et des partenariats de Paris 2024 évoluera à compter de mars à l'occasion du départ de Marlène Masure pour une nouvelle opportunité professionnelle", a fait savoir le Cojo.

Elle sera remplacée en interne par François-Xavier Bonnaillie pour la partie partenariats et par Damien Rajot pour la partie billeterie et hospitalité.

A deux ans et demi des JO de Paris, le Cojo n'a pas fini de boucler son programme de sponsoring.

Le budget du Cojo, fondé sur des ressources privées et établi à 3,9 milliards d'euros, repose sur trois sources: les sponsors (objectif fixé à 1,1 milliard d'euros), la billetterie et une contribution du comité international olympique (CIO).

Ont déjà signé un partenariat de rang 1, dit "partenaire Premium": Orange, BPCE, EDF et Sanofi. Un géant français du luxe est régulièrement cité en coulisses pour venir allonger la liste des sponsors les plus importants.

Le président du comité d'organisation Tony Estanguet, interrogé le 17 janvier dernier devant le club d'Iéna sur la manière dont le Cojo démarchaient les entreprises avait répondu: "C'est un vrai défi, la crise sanitaire ne nous aide pas énormément sur le sujet, beaucoup d'entreprises sont impactées directement dans leurs revenus depuis deux ans. On reste dans la même ambition de financement".

"On a déjà sécurisé les deux tiers de notre objectif de revenus avec les entreprises, un peu plus de 750 millions d'euros qui ont été sécurisés", avait-il alors affirmé, évoquant des "tickets à plus de 100 millions d'euros" pour les partenaires de premier rang dont l'engagement financier est régulièrement évalué par le secteur comme dépassant la centaine de millions d'euros.

En juillet 2021, au moment de l'annonce de la venue de Sanofi, le Cojo évoquait le chiffre de 600 millions d'euros de partenariats au total.

Les organisateurs des JO de Paris ont procédé à une revue budgétaire à l'automne 2020, qui leur a permis de faire 300 millions d'économies en supprimant notamment des sites temporaires pour les épreuves.

Une revue budgétaire est prévue en 2022. Le coût de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, avec défilé sur des barges sur le fleuve, n'a pas encore été officialisé.